Kevin Warsh prossimo presidente della Fed | cosa aspettarsi

Kevin Warsh si prepara a diventare il nuovo presidente della Federal Reserve. Donald Trump ha scelto lui per sostituire Jerome Powell, che ha incontrato molte critiche. La nomina di Warsh cambia gli equilibri dell’istituto e fa sperare in un approccio diverso sulla politica monetaria. Ora si attende di capire come agirà e quali decisioni prenderà nei prossimi mesi.

Il prossimo Presidente della Federal Reserve sarà Kevin Warsh, scelto da Donald Trump per succedere all’indigesto ed “incompetente” Jerome Powell. Una vittoria per il tycoon, che da tempo sta minando le basi dell’indipendenza della banca centrale statunitense e, di rimando anche la sua credibilità. Chi è Kevin Warsh. Warsh, 55 anni, era già stato candidato alla Presidenza della Fed nel 2017, quando Trump al primo mandato preferì Jerome Powell. Warsh ha frequentato la Harvard Law School dove si è laureato cum laude nel 1995. E’ stato nominato assistente speciale per la politica economica e Segretario esecutivo del National Economic Council sotto la Presidenza Bush (2002-2006) ed ha ricoperto la carica di membro del Cossiglio dei governatori della Fed dal 2006 al 2011. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve, sostituendo Jerome Powell.

Kevin Warsh è stato ufficialmente nominato nuovo presidente della Federal Reserve da Donald Trump.

