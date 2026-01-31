Kerakoll basta perdere al tie break Soliera invece deve vincere

L’ultima giornata di sosta nel campionato di pallavolo ha lasciato molte squadre in attesa. Kerakoll, che non riesce a superare il tie break, deve migliorare per evitare ulteriori sconfitte. Soliera, invece, spera di riprendere il cammino vincente, dato che questa volta l’obiettivo è portare a casa i tre punti. La ripresa dei campionati sarà la prossima settimana, con l’inizio del girone di ritorno e la sfida che si avvicina alla volata finale di inizio maggio.

Ancora un week end di sosta per i campionati minori di pallavolo, che riprenderanno la prossima settimana con l’inizio del girone di ritorno: è l’ultimo turno di sosta prima della fermata per Pasqua, che precederà la volata finale d’inizio maggio. Ancora una volta, come la settimana scorsa, in programma solo le gare della Coppa Italia di serie B maschile, e B2 femminile con due formazioni modenesi ancora in lizza per la Final Four in programma nel weekend Pasquale: buone le speranze per la Kerakoll Sassuolo, che sabato scorso è passata con autorità in tre set sul campo del Rossella Caronno Pertusella, Kerakoll a cui basterà anche una sconfitta per tre a due per qualificarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kerakoll, basta perdere al tie break. Soliera invece deve vincere Approfondimenti su Kerakoll BastaPerdere Quanti set ci sono nel tennis, quanti ne servono per vincere una partita e come funzionano game e tie-break Volley Modena, primo trionfo al PalaMadiba. Battuta Padova al tie-break Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Kerakoll BastaPerdere Argomenti discussi: Kerakoll, basta perdere al tie break. Soliera invece deve vincere. Kerakoll, basta perdere al tie break. Soliera invece deve vincereAncora un week end di sosta per i campionati minori di pallavolo, che riprenderanno la prossima settimana con l’inizio ... ilrestodelcarlino.it Basta aspettare. Basta guardare da lontano. È arrivato il momento di vivere il futuro del cantiere direttamente sul campo. Ti aspettiamo a Klimahouse 28–31 gennaio 2026 Stand D26/08 #wienerbergeritali #worldofwienerberger #klimahouse2026 #bolzan - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.