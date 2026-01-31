Juventus | Zirkzee e Mateta irraggiungibili

La Juventus chiude le trattative senza riuscire a portare a casa Zirkzee e Mateta. I due attaccanti sono rimasti irraggiungibili e i bianconeri si sono dovuti accontentare delle alternative già disponibili in rosa. La finestra di mercato si chiude lunedì alle 20:00 e la società dovrà ora fare i conti con questa scelta.

La Juventus incassa una doppia doccia gelata nel rush finale del calciomercato invernale 2026, con la chiusura della finestra fissata per lunedì 2 febbraio alle 20:00. Luciano Spalletti, che ha chiesto a gran voce un attaccante di spessore per supportare Jonathan David e Kenan Yildiz in un attacco falcidiato dall'infortunio

