Juventus Women ora è anche ufficiale | le strade si dividono dopo quattro stagioni e mezzo la aspetta la NWSL Il comunicato

La Juventus Women e il portiere francese si separano ufficialmente. Dopo più di quattro stagioni e mezzo di successi, la giocatrice lascia il club e vola negli Stati Uniti per una nuova avventura nella NWSL. La decisione arriva con un comunicato ufficiale, segnando la fine di un’epoca per la squadra bianconera.

Juventus Women, si separano le strade con il portiere francese dopo tanti trionfi: l’estremo difensore volerà negli USA per una nuova sfida. È arrivato il momento dei saluti in casa  Juventus Women. Dopo quattro stagioni e mezza caratterizzate da successi, parate decisive e una crescita costante del progetto, le strade del club bianconero e di Pauline Peyraud-Magnin si dividono ufficialmente. Il portiere francese, classe 1992, lascia Torino per intraprendere una nuova, stimolante avventura oltreoceano: il suo futuro sarà infatti negli Stati Uniti d’America, dove difenderà i pali del  Denver Summit  nel prestigioso campionato  NWSL. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

