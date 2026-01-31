Juventus | ultime dal calciomercato invernale
La Juventus sta vivendo le ultime ore del calciomercato invernale 2026. I dirigenti cercano ancora un attaccante, con Randal Kolo Muani nel mirino, ma il Tottenham non sembra disposto a cedere il giocatore. La trattativa si fa difficile e il tempo sta scadendo.
La Juventus vive le ultime ore febbrili del calciomercato invernale 2026 con Randal Kolo Muani sempre al centro dei pensieri, ma il muro del Tottenham sembra ormai invalicabile. Il francese, reduce da una stagione d’oro a Torino nella seconda metà del 202425 (10 gol in 22 presenze tra Serie A, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
