Juventus | ultime dal calciomercato invernale

La Juventus sta vivendo le ultime ore del calciomercato invernale 2026. I dirigenti cercano ancora un attaccante, con Randal Kolo Muani nel mirino, ma il Tottenham non sembra disposto a cedere il giocatore. La trattativa si fa difficile e il tempo sta scadendo.

La Juventus vive le ultime ore febbrili del calciomercato invernale 2026 con Randal Kolo Muani sempre al centro dei pensieri, ma il muro del Tottenham sembra ormai invalicabile. Il francese, reduce da una stagione d’oro a Torino nella seconda metà del 202425 (10 gol in 22 presenze tra Serie A, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ultime dal calciomercato invernale Approfondimenti su Juventus Calciomercato Juventus: novità dal calciomercato invernale La Juventus ha presentato oggi un’offerta ufficiale al Liverpool per Federico Chiesa, nel contesto del calciomercato invernale. Zirkzee Juventus, la pista si è raffreddata? Le ultime sull’attaccante olandese in vista del calciomercato invernale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Juventus, gli ultimi aggiornamenti su Vlahovic | Calciomercato Ultime notizie su Juventus Calciomercato Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; Calciomercato, le news di mercoledì 21 gennaio; Calciomercato in diretta: Inzaghi vuole Kean. Lazio, è fatta per Maldini; Calciomercato Juve, ho un nome per il terzino. En-Nesyri, vi dico tutto. E ne manca ancora uno. Calciomercato diretta, gli ultimi giorni: da Nkunku a Alisson e Sulemana, trattative e affari liveSono tre i giorni rimasti alle società per acquistare o cedere giocatori in questa sessione: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Calciomercato live, Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku, Immobile va al Paris FC, Juventus pensa a Holm: le trattative di oggiAncora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti. Le formazioni sono a caccia degli ultimi colpi per ampliare le rose in vista della parte finale della stagione. ilmessaggero.it Il #mercato in salita della #juventus: le ultime su #Holm, #KoloMuani, #Zirkzee, #Vlahovic e altri nomi - Con @enzomarangio e @alsantar2015 su @RadBianconera x.com Mirko Nicolino. . Il #mercato in salita della #juventus: le ultime su #Holm, #KoloMuani, #Zirkzee, #Vlahovic e altri nomi - Con Vincenzo Marangio e Alessandro Santarelli su Radio Bianconera - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.