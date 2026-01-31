Juventus tra Tottenham e Kolo Muani rapporto ai minimi
La trattativa tra la Juventus e Kolo Muani sembra aver subito un colpo grosso. Fabrizio Romano conferma che il rapporto tra il francese e il Tottenham è ormai ai minimi storici. La situazione si fa complicata e non si escludono colpi di scena nelle prossime settimane.
Fabrizio Romano continua con le news sulla trattativa per Kolo Muani. Il rapporto tra francesi e Tottenham è ai minimi storici. La situazione di Kolo Muani Romano e Moretto hanno fatto il punto sulla trattativa per il francese sul proprio canale YT. La Juventus non ha perso le speranze di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
