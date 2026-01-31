La Juventus ha chiuso il mercato invernale con una mossa azzeccata. La società ha ufficializzato l’ingaggio di Adin Li?ina, attaccante classe 2007 preso a parametro zero dal Bayern Monaco. Una scelta che punta sul talento giovane, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per il futuro.

La Juventus conclude il calciomercato invernale 2026 con un'operazione intelligente e proiettata al futuro: l'ingaggio a parametro zero di Adin Ličina, talentuoso attaccante classe 2007 prelevato dal Bayern Monaco. Il giovane tedesco (nato il 6 gennaio 2007), con origini montenegrine, arriva a Torino nella serata del 31 gennaio per sostenere

Juventus: nuova operazione sul fronte del mercato

Il mercato della Juventus si intensifica, con particolare attenzione all’attacco.

Aggiornamenti sul futuro di Weston McKennie, centrocampista della Juventus.

