Juventus | Kolo Muani sogno irrinunciabile

La Juventus fa di tutto per portare Randal Kolo Muani in squadra. La società ha ancora poche ore per chiudere l’affare, con la scadenza del mercato invernale fissata a lunedì alle 20:00. I dirigenti sono al lavoro per trovare l’accordo, consapevoli che l’attaccante francese rappresenta l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco in questa fase complicata.

La Juventus gioca le sue ultime carte nel calciomercato invernale 2026, con la deadline fissata per lunedì 2 febbraio alle 20:00, e Randal Kolo Muani rimane il sogno irrinunciabile per rinforzare l’attacco in emergenza. Il francese, 27 anni, continua a spingere per un ritorno immediato a Torino dopo la parentesi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La Juventus torna a parlare di attaccanti e riapre con decisione la pista per Randal Kolo Muani.

SHOCK JUVENTUS: KOLO MUANI IN ARRIVO! ADDIO VLAHOVIC IMMINENTE

Argomenti discussi: Juve, Kolo Muani non si muove dal Tottenham: si riapre la pista Zirkzee e spunta un nome da sogno; Calciomercato: quale attaccante prenderà la Juventus? Sogno Kolo Muani, spunta un nome nuovo, chi è. Le strategie; Romano – La Juve sogna il ritorno di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo e gli ostacoli; Mateta lascia il Crystal Palace ma niente Juve: la nuova destinazione.

Juventus, chiamate dei bianconeri per Kolo Muani: il francese è un sogno di fine mercatoLa Juventus sta cercando un nuovo attaccante e nelle ultime ore il club bianconero ha fatto delle chiamate per Randal Kolo Muani ... it.blastingnews.com

Tuttosport: Kolo Muani-Juventus: fino alla fine. Marianucci: il Toro si svegliaKolo: fino alla fine scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Il bomber manda nuovi segnali alla Juve. Il francese è in contatto con i compagni e spera nella ... tuttonapoli.net

La pista Zirkzee resta viva in caso di mancato arrivo di Kolo Muani a Torino Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, c’è distanza tra la Juve e lo United sulla formula del prestito: i primi insistono per un diritto di riscatto, mentre gli inglesi preferi - facebook.com facebook

Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani. Inter-Curtis, Milan-Mateta. Toro, c’è Marianucci x.com