Juventus in partenza per Parma | il pullman ha lasciato la Continassa domani il match al Tardini – VIDEO

La Juventus è partita questa mattina dalla Continassa, diretta a Parma. Il pullman ha lasciato il centro sportivo alle prime luci e ora si dirige verso il Tardini, dove domani sera si gioca il match di campionato contro i ducali. I giocatori sembrano concentrati, pronti a cercare punti importanti per risalire la classifica.

Juventus in partenza per Parma: domani sera al Tardini il posticipo contro i ducali per continuare la risalita in campionato – VIDEO. Il conto alla rovescia è terminato e la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato è entrata ufficialmente nella sua fase più calda. Pochi istanti fa, il pullman della Juventus ha varcato i cancelli del JTC della Continassa, lasciandosi alle spalle il centro sportivo per dirigersi verso l'Emilia. La destinazione finale è Parma, dove domani la Vecchia Signora scenderà in campo per affrontare i padroni di casa in un match che si preannuncia vibrante e ricco di insidie.

