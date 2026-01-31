Fabrizio Romano chiarisce che la Juventus non sta considerando Guessand come un’opzione per l’attacco. L’attaccante ivoriano dell’Aston Villa, che ha giocato 13 partite in Premier League questa stagione, non rientra nei piani dei bianconeri. Le voci di un possibile trasferimento sono state smentite seccamente.

L’attaccante ivoriano dell’ Aston Villa, reduce da una stagione in cui ha totalizzato 13 presenze in Premier League, è stato accostato nelle ultime ore alla Juventus. Il classe 2001 è un profilo duttile in quanto capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo sia da prima punta che anche come esterno offensivo. Le voci circolate nel corso della giornata hanno però trovato un ridimensionamento direttamente da Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato, sul proprio canale YouTube ha fatto il punto reale della situazione. Romano: “Guessand al Crystal Palace”. Il futuro dell’attaccante, dunque, non sarà a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Guessand non è un opzione. Le parole di Fabrizio Romano

Approfondimenti su Juventus Guessand

Ultime notizie su Juventus Guessand

