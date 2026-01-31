Juventus Cuesta La Juve ha qualità

Questa mattina Carlos Cuesta ha parlato alla stampa prima della partita contro la Juventus di Luciano Spalletti. Il tecnico del Parma ha detto che la sua squadra ha qualità e può giocarsela, anche se sa che affronta una squadra forte. Cuesta ha aggiunto che i suoi giocatori sono concentrati e pronti a dare il massimo in campo. La sfida si avvicina e i tifosi sono curiosi di vedere come si comporterà il Parma contro la Juventus.

La conferenza stampa di Carlos Cuesta, allenatore del Parma, prima del match contro la Juventus di Luciano Spalletti. Le sue parole riportate da Tuttosport. Le parole di Cuesta Cuesta ha parlato delle qualità della Juventus. " Hanno molta qualità individuale e collettiva, fluidità del possesso e grande capacità di attaccare gli

