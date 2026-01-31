La Juventus sta facendo mosse di mercato. Dopo aver concluso uno scambio con il Bologna, portando a Torino Joao Mario e Holm, ora punta forte su Norton-Cuffy del Genoa. Intanto, Kolo Muani ha messo like a un post dei bianconeri, alimentando le voci di un suo possibile arrivo. La società lavora senza sosta per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Se gioca sempre Pierre Kalulu – mai un secondo saltato dall’ex rossonero – qualcosa non va. Kalulu viaggia con un rendimento altissimo, ma una pausa per rifiatare gli farebbe comodo: quando Luciano Spalletti si guarda attorno, cambia idea per mancanza di alternative nel ruolo specifico di esterno "basso" a destra. Così fino ad ora, così non sarà più a cominciare dalla prossima settimana. Nell’agenda di un mercato bianconero sintonizzato sulla ricerca di una punta di peso c’è sempre stato spazio per un’esigenza da risolvere: quella, appunto, del vice Kalulu. La risoluzione del rebus dovrebbe essere ad un passo perché nelle ultime ore sta prendendo forma un’operazione in entrata e una in uscita legate tra loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, svolta a destra: scambio Joao Mario-Holm con il Bologna, poi l'assalto a Norton-Cuffy

La Juventus sta pianificando una svolta sulla fascia destra.

In questi minuti, la Juventus sta lavorando a un affare che potrebbe scuotere il calciomercato.

