Maurizio Sarri si trova già a dover fare i conti con un problema importante in vista della partita contro la Juventus. Uno dei suoi titolarissimi si è infortunato in modo serio e potrebbe saltare la sfida all’Allianz Stadium. I tempi di recupero non sono ancora chiari, ma l’allenatore sta valutando le opzioni per sostituirlo. La Lazio rischia di dover fare a meno di un giocatore chiave in una partita fondamentale.

. La Juventus riceve una notizia rilevante in ottica campionato, osservando con estrema attenzione le difficoltà fisiche di una delle prossime avversarie dirette. Continua infatti il momento agrodolce in casa Lazio: nonostante la vittoria fondamentale conquistata in extremis nell’anticipo contro il Genoa, decisa solo allo scadere dalla freddezza glaciale di Danilo Cataldi su calcio di rigore, l’ambiente deve fare i conti con un’assenza pesantissima. Il centrocampista, rigorista affidabile, ha regalato tre punti d’oro, ma la gioia è stata immediatamente smorzata dall’esito degli esami a cui si è sottoposto il leader tecnico della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio, Sarri perde un titolarissimo per la sfida dello Stadium: l’infortunio è molto serio. I tempi di recupero del calciatore

Approfondimenti su Juve Lazio

David Neres, attualmente in forza al Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia a Londra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Pazza Lazio, da 2-0 a 2-2 e poi vince su rigore al 100'! Ma Sarri perde due titolari per la Juve; Sarri perde la pazienza alla domanda sulla cessione di Romagnoli: Ti ho già risposto tre volte, basta; Maurizio Sarri: Mi diverto ancora Streaming | DAZN IT; Lazio, un altro senatore ai saluti | Maxi offerta e intesa a un passo: Sarri non ne può più.

Pazza Lazio, da 2-0 a 2-2 e poi vince su rigore al 100'! Ma Sarri perde due titolari per la JuveUn big ko, l'esordio di Maldini, tre rigori e cinque gol nel secondo tempo: cosa è successo all'Olimpico tra i biancocelesti e la squadra di De Rossi ... tuttosport.com

Lazio - Genoa, Pellegrini ammonito: salterà la JuventusSarri perde una pedina in vista della sfida contro la Juventus. Al 73' di Lazio - Genoa, Messias salta secco Pellegrini che lo stende: Zufferli non ci pensa due volte ed estrae il ... lalaziosiamonoi.it

Prossimo mese folle: Parma - Juve Atalanta - Juve Juve - Lazio (Lazio 9 giorni per preparare la partita) Inter - Juve Galatasaray - Juve Juve - Como Juve - Galatasaray Roma - Juve x.com

I biglietti acquistati dai tifosi biancocelesti per Juventus-Lazio saranno rimborsati, in seguito al decreto del Ministero dell'Interno. #SSLazio #ForzaLazio #AvantiLazio #JuventusLazio #lazionews - facebook.com facebook