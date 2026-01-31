Juve accelerata sulla fascia | Holm vicino

La Juventus sta spingendo forte sulla fascia per comprare Emil Holm. I bianconeri hanno fatto un passo deciso negli ultimi giorni e ora il Bologna sembra disposto a trattare. La trattativa si è infittita in fretta, e Holm potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus in tempi rapidi.

La linea laterale diventa improvvisamente il fronte caldo del mercato bianconero. La Juventus ha impresso un'accelerazione decisa per Emil Holm, trovando nelle ultime 24 ore un'apertura concreta del Bologna che ha trasformato un vecchio pallino in una vera opportunità last-minute. L'operazione prende forma attorno a uno scambio di prestiti, con Joao Mario destinato a muoversi in direzione opposta dopo essere scivolato ai margini del progetto tecnico alla Continassa. L'incastro che sblocca la trattativa. La svolta è maturata negli uffici juventini, dove una trattativa parallela ha fatto emergere l'occasione.

