Jovanotti nominato Commendatore dal Quirinale | È un grande onore

Jovanotti ha ricevuto ufficialmente il titolo di Commendatore dal Quirinale. L’artista romano ha commentato con soddisfazione la notizia, definendola un grande onore. La cerimonia si è svolta nelle scorse ore, con Lorenzo Cherubini che ha mostrato orgoglio per questo riconoscimento.

Grande orgoglio per Lorenzo Cherubini, conosciuto soprattutto col suo nome d'arte Jovanotti, che ha ricevuto il prestigioso titolo di Commendatore dal Quirinale, "con la facoltà di fregiarsi delle relative insegne". La notizia è stata condivisa dallo stesso Ragazzo fortunato, che ha pubblicato sul suo account Instagram da quasi due milioni e mezzo di follower un video in cui, con grande entusiasmo, parla dell'onore che ha ricevuto. Nel video, dove si mostra mentre indossa un completo e una camicia color salmone, Jovanotti mostra il documento ricevuto dal Presidente Mattarella e mostra la spilla che gli è stata consegnata insieme al titolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

