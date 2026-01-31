Jovanotti nominato commendatore da Mattarella l’ironia di Lorenzo | Lui un grande anche se questo sembra un passo falso – Il video

Lorenzo Jovanotti riceve ufficialmente la nomina a commendatore dal presidente Mattarella. Con un sorriso, il cantante romano commenta: «Lui un grande, anche se questo sembra un passo falso». Il video dell’attimo in cui si svolge la cerimonia mostra la semplicità e la spontaneità di Jovanotti, che prende la notizia con ironia.

«Ho ricevuto dal Quirinale, dal presidente Mattarella, un’onorificenza. Da oggi sono Commendatore della Repubblica. Ho anche la spilla». A dirlo è Jovanotti in un video condiviso sul suo canale Instagram con cravatta al collo, doppiopetto e attestato in mano. «È un grande onore, che voglio condividere con voi, perché è un onore legato al lavoro, al mio lavoro di artista. E mi fa piacere che ci sia scritto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Quindi vi riguarda: io sono “in arte Jovanotti” grazie a chi rende possibile questa arte», prosegue il cantante. Che tra i tanti ringraziamenti, non dimentica le sue origini.🔗 Leggi su Open.online

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto oggi la nomina a Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto la nomina a commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

