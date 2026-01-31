Jones Inter colpo di scena a centrocampo | Frattesi verso la Premier l’inglese si avvicina

Questa mattina si è aperta una nuova pagina di calciomercato per l’Inter. Frattesi si avvicina alla Premier League, e i nerazzurri stanno già cercando il suo sostituto. Secondo le voci di giornata, il Liverpool sarebbe molto interessato al centrocampista, e l’Inter sta valutando un colpo a centrocampo per coprire la partenza imminente. La trattativa è in fase avanzata e i dettagli potrebbero sbloccarsi nelle prossime ore.

Inter News 24 Jones Inter, il sodalizio nerazzurro punta con decisione il talento del Liverpool per sostituire Davide Frattesi, destinato a lasciare Milano. Il mercato dei nerazzurri vive ore di frenesia totale lungo la rotta che collega Milano alla Premier League. Al centro della scena c'è Davide Frattesi, incursore di centrocampo della Nazionale italiana che, dopo una prima parte di stagione passata prevalentemente ai margini, avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria. Per lui si prospetta un trasferimento a titolo temporaneo al Nottingham Forest, club storico del calcio inglese che valuterà il riscatto definitivo soltanto al termine dell'annata.

