Jole Galli si conferma sul podio in Coppa del Mondo di skicross | grande forma in Val di Fassa ora le Olimpiadi

Jole Galli si conferma al top in Coppa del Mondo di skicross. La sciatrice italiana ha ottenuto un ottimo risultato in Val di Fassa, dimostrando di essere in grande forma. Ora punta con decisione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove spera di fare bene. La sua preparazione sembra andare nella direzione giusta e i tifosi italiani sono fiduciosi.

Jole Galli si conferma in uno stato di forma eccezionale e può davvero sognare in grande in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio (ma le gare di skicross si disputeranno un paio di settimane più tardi). Dopo la splendida vittoria nella gara-1 di ieri in Val di Fassa, la nostra portacolori è riuscita a confermarsi sul podio nella gara-2 di questa tappa valida per la Coppa del Mondo di skicross: terzo posto di spessore al Passo San Pellegrino, ottavo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Nella finale disputata sulle nevi italiane, la livignasca non è uscita benissimo dalle strutture iniziali (a differenza di quanto riuscito ventiquattro ore prima) e si è ritrovata in terza posizione, appena davanti alla svizzera Saskja Lack, alle spalle della tedesca Daniela Maier e della svedese Sandra Naeslund. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jole Galli si riprende dopo una prestazione sottotono e si qualifica per la finale della seconda prova di Coppa del Mondo di skicross a Val Thorens.

La tappa di skicross in Val di Fassa è partita con un giorno di ritardo a causa del maltempo.

