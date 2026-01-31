Jannik Sinner cosa c' è dietro la resa a Djokovic | ora è allarme

Jannik Sinner ha perso contro Novak Djokovic in semifinale all’Australian Open, e ora il risultato solleva più domande che risposte. Non è stato solo un incontro, ma due partite fianco a fianco, entrambe giocate al massimo, che fanno riflettere sulle reali condizioni del giovane tennista italiano. La sconfitta apre uno spiraglio di preoccupazione per il suo cammino, e molti si chiedono cosa ci sia dietro questa resa inaspettata.

Non sempre una semifinale basta a spiegare un torneo. A volte ne servono due, entrambe portate al limite, per raccontare il senso profondo di questo Australian Open. È stata consegnata alla storia una giornata che va oltre il risultato: Novak Djokovic che batte Jannik Sinner dopo quattro ore di battaglia totale e Carlos Alcaraz che sopravvive a cinque ore e mezza con Alexander Zverev. Due partite diverse, unite dalla stessa sostanza: la resilienza. E da una verità che il tennis ribadisce senza sconti, con i grandissimi non basta giocare bene, serve scegliere il momento giusto. Il cuore di questa giornata resta la semifinale persa da Sinner, una sconfitta che pesa più per come è arrivata che per il punteggio finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

