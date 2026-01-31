Jannik Sinner attenzione agli occhi | le immagini che scuotono

Dopo aver perso la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic, Jannik Sinner è apparso visibilmente scosso. Il volto di Sinner raccontava più di tante parole: occhi gonfi, sguardo stanco e un’espressione che trasmetteva tutta la fatica della partita. Quando si è seduto davanti ai giornalisti, era chiaro che l’eliminazione aveva colpito duramente il giovane azzurro.

Il volto diceva più di qualsiasi analisi tecnica. Quando Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa dopo la semifinale degli Australian Open, persa al quinto set contro Novak Djokovic, l’immagine era quella di un giocatore profondamente segnato. Occhi rossi, sguardo fisso, il volto tirato come se la partita non fosse ancora finita davvero. Non solo stanchezza fisica, ma uno choc emotivo difficile da mascherare. Sinner è apparso provato, quasi frastornato da un epilogo che fino a poche ore prima sembrava impossibile. La tensione accumulata in oltre quattro ore di battaglia, le occasioni scivolate via, la sensazione di avere avuto il match tra le mani e di averlo visto sfuggire nei momenti decisivi: tutto sembrava riflettersi nei tratti del suo viso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

