Iv | Renzi ' alcuni media rilanciano fake news su commissione serve stampa libera'

Questa mattina, a Roma, Matteo Renzi ha preso di mira alcuni media che, secondo lui, rilanciano fake news sulla commissione di cui parla da tempo. L’ex premier ha detto che è importante avere una stampa libera e che bisogna fare attenzione a quello che viene diffuso. Renzi ha spiegato che spesso le notizie false alimentano confusione e divisioni, e per questo motivo chiede più attenzione e responsabilità da parte dei giornalisti.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Giusto per dirvi come funziona un normale sabato mattina di fine gennaio. Oggi il Corriere della Sera scrive che io vedo regolarmente Roberto Vannacci in un circolo canottieri di Roma. E allora devo smentire ovviamente perché una roba del genere va oltre il ridicolo". Lo scrive Matteo Renzi sui social. "Finita qui? Macchè! Nel frattempo dagli Stati Uniti il mondo Maga rilancia la notizia che insieme a Obama e all'azienda Leonardo io avrei truccato le elezioni 2020 negli Stati Uniti contro Trump. Vi rendete conto? È incredibile come siamo circondati da FakeNews. E chi vuole farti male mette in circolo notizie assurde che però alcuni media rilanciano su commissione.

