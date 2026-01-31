italia terribile frana crolla nel precipizio una palazzina di tre piani

Una palazzina di tre piani è crollata questa mattina nel quartiere Sante Croci a Niscemi. La struttura si trovava all’interno della zona rossa, vicino al costone interessato dalla frana dei giorni scorsi. Non ci sono ancora notizie ufficiali sulle cause, ma le autorità temono che il cedimento possa essere legato ai movimenti del terreno. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco e i tecnici per verificare eventuali altri rischi. Le famiglie residenti sono state evacuate in fretta. La zona resta sotto stretto controllo.

A Niscemi, nel quartiere Sante Croci, è crollata una palazzina di tre piani situata all’interno della zona rossa, a breve distanza dal costone già interessato dalla frana dei giorni scorsi. L’edificio, già segnalato come instabile e vicino al margine del cedimento, ha ceduto in un contesto reso critico dal terreno compromesso e dalle precipitazioni persistenti. Il crollo ha determinato nuove criticità anche per alcune strutture vicine. Frana a Niscemi: controlli sul costone e area presidiata. La frana a Niscemi aveva già provocato nei giorni precedenti cedimenti del suolo e boati avvertiti dai residenti della zona. 🔗 Leggi su Tvzap.it

