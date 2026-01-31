Italia-Grecia oggi in tv Europei pallanuoto femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi Italia e Grecia si sfidano a Funchal, in Portogallo, nella seconda fase degli Europei di pallanuoto femminile 2026. Il Setterosa, che ha concluso la prima fase in testa al suo gruppo, parte favorito contro la Grecia, che ha gli stessi punti. La partita viene trasmessa in diretta in tv e promette emozioni intense.

Il Setterosa, agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, riparte al primo posto nel Gruppo E, ed affronterà nel primo match della seconda fase la Grecia, a sua volta a quota 3 in questo nuovo raggruppamento. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 14.00 La sfida tra le azzurre e le elleniche sarà la prima del programma, ed andrà in scena oggi, sabato 31 gennaio, alle ore 14.00 italiane: la formazione che uscirà vincitrice da questo confronto sarà molto vicina al passaggio alle semifinali, che premierà le prime due del girone, che comprende anche Croazia e Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Grecia oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streaming Approfondimenti su Europei Pallanuoto Italia-Grecia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Questa mattina il Setterosa scende in vasca a Funchal, in Portogallo, per la partita valida per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. Italia-Grecia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming Oggi, lunedì 19 gennaio, si disputa Italia-Grecia, match valida per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Europei Pallanuoto Argomenti discussi: Su che canale vedere Italia-Grecia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario finale 3°-4° posto, programma, streaming; Dove vedere Italia-Grecia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming: azzurri a caccia del terzo posto; Europeo, Settebello battuto: bronzo alla Grecia. E adesso forza Setterosa; Europei di pallanuoto, l'Italia si gioca il bronzo contro la Grecia: orario e dove vedere il Settebello in tv. Italia-Grecia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingIl Setterosa, agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, riparte al primo posto nel Gruppo E, ed ... oasport.it LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: prima partita probante per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026, il ... oasport.it In Grecia domenica si fermano tutti Dalla massima serie ai campi di periferia. Un minuto di silenzio ovunque, senza discussioni. In Italia no,In Italia, davanti alla stessa identica tragedia, con quattro angioletti volati in cielo, la Lega Calcio ha voltato la faccia dall’ - facebook.com facebook Progetti di rigenerazione delle aree urbane di Italia e Grecia: la Puglia chiama a raccolta i giovani talenti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.