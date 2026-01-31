Questa mattina il Setterosa scende in vasca a Funchal, in Portogallo, per la partita valida per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. La squadra italiana, prima nel suo gruppo, affronta la Grecia nel primo match della seconda fase. La sfida si presenta difficile, ma le ragazze sono determinate a confermare il loro ottimo andamento. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con tanti occhi puntati addosso.

Il Setterosa, agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, riparte al primo posto nel Gruppo E, ed affronterà nel primo match della seconda fase la Grecia, a sua volta a quota 3 in questo nuovo raggruppamento. La sfida tra le azzurre e le elleniche sarà la prima del programma, ed andrà in scena oggi, sabato 31 gennaio, alle ore 14.00 italiane: la formazione che uscirà vincitrice da questo confronto sarà molto vicina al passaggio alle semifinali, che premierà le prime due del girone, che comprende anche Croazia e Francia. Per il match tra Italia e Grecia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Grecia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Italia Grecia

Oggi, lunedì 19 gennaio, si disputa Italia-Grecia, match valida per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado.

Oggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia torna in campo agli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado, affrontando la Grecia nel secondo turno della fase a gironi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Italia Grecia

Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Domenica Italia-Grecia per il bronzo; LIVE Italia-Grecia 5-12, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Settebello che chiude al quarto posto; Dove vedere Italia-Grecia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming: azzurri a caccia del terzo posto; Europeo, Settebello battuto: bronzo alla Grecia. E adesso forza Setterosa.

Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto femminile 2026: orari, avversarie, tv, streamingInizierà quest'oggi la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Funchal, in Portogallo: le otto squadre che ... oasport.it

Europei di pallanuoto, l'Italia si gioca il bronzo contro la Grecia: orario e dove vedere il Settebello in tvLa finale europea per il terzo posto, che si giocherà nella 'Belgrade Arena', inizierà alle ore 17. Il match tra Italia e Grecia sarà visibile in diretta tv su Raisport e, in streaming, su Raiplay. corrieredellosport.it

In Grecia domenica si fermano tutti Dalla massima serie ai campi di periferia. Un minuto di silenzio ovunque, senza discussioni. In Italia no,In Italia, davanti alla stessa identica tragedia, con quattro angioletti volati in cielo, la Lega Calcio ha voltato la faccia dall’ - facebook.com facebook

| L’Italia resta fuori dal podio: la Grecia vince la finale 12-5 e conquista il bronzo. Aniko Kovacs / European Aquatics x.com