Italia esplosione in città | crolla il palazzo! Ci sono morti

Un edificio nel centro storico di Adelfia è crollato questa mattina. Due persone sono morte dopo che il solaio si è sgretolato. I soccorritori sono arrivati sul posto e stanno lavorando per estrarre eventuali sopravvissuti. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Due persone sono morte ad Adelfia, in provincia di Bari, in seguito al crollo del solaio di una piccola palazzina nel centro storico. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30 in via Oberdan, dopo l’esplosione di una bombola di gas che avrebbe determinato il cedimento improvviso della struttura. L’area è stata transennata e sono scattate le operazioni di emergenza. Esplosione e crollo ad Adelfia: cosa è accaduto in via Oberdan. Secondo le prime informazioni, l’esplosione della bombola di gas avrebbe provocato il collasso del solaio all’interno dell’edificio, causando il crollo e la formazione di macerie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Esplosione ad Adelfia, crolla una palazzina: due anziani di 89 e 92 anni trovati morti sotto le macerieÈ accaduto in provincia di Bari: l’abitazione coinvolta nel parziale crollo dell'immobile risulta occupata da due anziani e si teme per la loro vita ... msn.com

