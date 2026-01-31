Italia bambina ha un ictus a casa dell’amichetta Il malore poi la disperazione

Una bambina di 11 anni ha avuto un ictus mentre era a casa dell’amichetta a Cagliari. Il malore si è verificato all’improvviso, lasciando tutti senza parole. La famiglia e i soccorritori sono intervenuti in fretta, ma il rischio e la paura sono stati immediati. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un esito positivo.

Il confine tra un pomeriggio di svago e il dramma clinico è stato sottilissimo per una bambina di soli 11 anni, protagonista di un caso medico che ha scosso e poi commosso l’intera comunità di Cagliari. Quello che doveva essere un tranquillo momento di giochi a casa di un’amichetta si è trasformato in un’emergenza estrema a causa di una patologia rarissima per l’infanzia: un ictus ischemico. La piccola è stata salvata dai medici dell’Arnas G. Brotzu, autori di un intervento che ha del miracoloso per rapidità e precisione tecnica. Il malore è arrivato senza preavviso, manifestandosi inizialmente come un malessere generico per poi precipitare, nel giro di poche ore, in un preoccupante peggioramento neurologico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

