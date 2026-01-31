L’Iran si avvicina a un punto di svolta. Gli Stati Uniti e Israele sembrano aver abbandonato le trattative e stanno preparando un’azione militare. La decisione è presa, anche se ancora non si conosce il momento esatto. La diplomazia si riduce sempre di più, lasciando spazio a una possibile escalation.

I circoli decisionali a Washington e a Gerusalemme sembrano aver ormai superato la fase diplomatica nel confronto con l’Iran: l’azione militare è decisa, non ancora definitivo il quando. Secondo fonti occidentali citate da Iran International, un media saudita pubblicato da Londra e molto critico con il regime teocratico, l’opzione militare non viene più trattata come un’ipotesi eventuale. La decisione sostanzialmente assunta però ancora produce un dibattito concentrato sul timing. Quando agire per massimizzare l’effetto ed evitare al massimo i danni collaterali? L’operazione in discussione viene descritta come “senza precedenti”, con l’obiettivo dichiarato di infliggere un colpo decisivo tale da indebolire in modo strutturale – se non far collassare – l’assetto di potere della Repubblica islamica, in una scala e intensità non paragonabili a quanto sperimentato finora da Teheran. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran sull’orlo della guerra. Segnali, riposizionamenti e spazio sempre più stretto per la diplomazia

Approfondimenti su Iran Guerra

Il Medio Oriente si trova in una fase di alta tensione, con segnali di un possibile intervento militare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Iran Guerra

Argomenti discussi: Bruxelles sull’orlo di un colpo d’ala: i Pasdaran verso la lista nera Ue?; Iran: il Paese sull’orlo del conflitto. Analisi sulla tensione militare, nucleare ed economica; Iran, allerta per attacco Usa: la portaerei Lincoln, i jet e gli elicotteri anti-sottomarino ecco l'Armada di Trump (e come potrebbe...; US-Militäraufmarsch vor dem Iran, EU-Terrorlistung der Revolutionsgarde und weitere Sanktionen: Analyse und Folgen - Xpert.Digital.

Rischio Terza Guerra Mondiale? Cosa temono gli italiani su Groenlandia, Iran e VenezuelaSondaggio Youtrend per Sky TG24: italiani divisi su Groenlandia, Iran e Venezuela tra sanzioni, truppe e giudizi sull’intervento USA. tag24.it

Iran, Teheran annuncia: L’ordine è stato ripristinato, ma il blocco Internet potrebbe durare fino a marzoLe ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran, gli aggiornamenti del 16 gennaio. Per ora è stato scongiurato un attacco Usa e riaperto lo spazio aereo di Teheran, ma la Casa Bianca mantiene la ... fanpage.it

Perché le pressioni sull’Iran riaprono le tensioni nell’IndoMed L’analisi di @de_f_t x.com

Da Greta a Guterres alle piazze, nessuno fiata sull'odore del sangue che arriva dall'Iran. Di Giulio Meotti - facebook.com facebook