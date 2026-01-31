L’Iran avverte gli Stati Uniti: “Se il nemico commette un errore, mette a rischio la sua sicurezza, quella della regione e del regime sionista”. La minaccia arriva dopo le tensioni cresciute nelle ultime settimane, con il paese che sembra voler mandare un messaggio chiaro sulla sua linea rossa. Gli Usa rispondono mantenendo alta la guardia, mentre la situazione nello Stretto di Hormuz resta delicata.

(Adnkronos) – "Se il nemico fa un errore, senza dubbio questo metterà in pericolo la sua sicurezza, la sicurezza della regione e la sicurezza del regime sionista". Così il capo dell'esercito iraniano, Amir Hatami, oggi ha messo in guardia gli Stati Uniti e Israele da un eventuale attacco, affermando, una dichiarazione riportata dall'Irna, che le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Iran Minaccia

La tensione tra Stati Uniti e Iran cresce ancora.

L’America si prepara a intervenire in Iran.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Ultime notizie su Iran Minaccia

Argomenti discussi: Iran minaccia: Se nemico fa errore, in pericolo sua sicurezza. Avvertimento Usa su Hormuz; Trump: Teheran vuole un accordo. La Turchia cerca una mediazione - Dagli USA altre armi a Israele per 6,67 miliardi di dollari; Iran-Usa, navi americane nell'area. Trump: Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare; Iran, rischio attacco Usa ma Trump frena. Teheran minaccia l'Ue.

Iran minaccia: Se nemico fa errore, in pericolo sua sicurezza. Avvertimento Usa su HormuzTeheran mette in guardia Stati Uniti e Israele da un eventuale attacco, gli Usa lanciano l'avvertimento sullo Stretto di Hormuz ... adnkronos.com

Il presidente statunitense Donald Trump avverte l’Iran che il tempo sta per scadereIl 28 gennaio Donald Trump ha avvertito l’Iran che il tempo sta per scadere, riferendosi a un possibile attacco statunitense, mentre Teheran ha escluso di negoziare con Washington sotto minaccia. Le ... internazionale.it

#USA #Israele #Iran Il 'Tehran Times' di domattina: Avvertimento del Ministero degli Esteri (iraniano L.U.) riguardo a qualsiasi possibile aggressione contro l'Iran: «Estesa e deplorevole» ...Lo smantellamento del regime sciita naxi durerà da due a tre settimane - facebook.com facebook