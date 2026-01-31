Iran esplosioni con vittime | scatta l' allarme quando possono intervenire gli Usa

Sono state udite esplosioni a Nowshahr, Hashtgerd e Qeshm. La situazione in Iran resta tesa, con diversi sventramenti segnalati nelle ultime ore. Le autorità non hanno ancora confermato le cause degli incidenti, mentre le voci di possibili interventi esterni aumentano. La gente si chiede cosa succederà nei prossimi giorni.

"Sono state udite esplosioni a Nowshahr, Hashtgerd e Qeshm": situazione critica in Iran, secondo quanto riferito dall'attivista politica Dilan Azizmoradi su X. Altre esplosioni, inoltre, sarebbero state segnalate anche a Karaj e Tabriz. Un’altra ancora ha colpito un edificio di otto piani ad Ahvaz, nell'Iran sudoccidentale, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana citata dall’ Ansa-Afp. La deflagrazione, che ha devastato due piani di un edificio, danneggiando anche diverse auto e negozi nelle vicinanze, sarebbe stata causata da una fuga di gas. Cinque le vittime. Lo ha riferito il capo dei vigili del fuoco, citato dal Teheran Times, aggiungendo che due persone sono state salvate da sotto le macerie: un bambino di 3 anni e una donna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Gli Stati Uniti stanno valutando le modalità di un possibile intervento in Iran, con decisioni ancora in fase di definizione.

Gli Stati Uniti considerano un possibile intervento in Iran, mentre le proteste di massa contro il governo iraniano continuano.

