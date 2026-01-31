Io e Andrea… Garlasco il compagno di classe di Sempio rompe il silenzio

Questa settimana, nel programma Quarto Grado, è uscita una nuova testimonianza su Andrea Sempio. Un compagno di classe di Garlasco ha deciso di rompere il silenzio e raccontare il suo passato con lui. La sua voce apre una finestra su un aspetto che fino ad ora era rimasto nascosto.

Una testimonianza diretta sul passato di Andrea Sempio viene proposta nel corso di Quarto Grado, la trasmissione di Retequattro andata in onda venerdì 30 gennaio e condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. L’intervista, realizzata dalla giornalista Martina Maltagliati, ha come protagonista Mirko Crepaldi, compagno di scuola e amico di lunga data di Sempio. Crepaldi racconta di essere stato convocato in caserma e di aver collaborato con le autorità, chiarendo di non voler entrare nel dettaglio delle domande ricevute. “Ho riferito quello che dovevo riferire. Per rispetto delle indagini non intendo rilasciare nessun tipo di informazione”, afferma, ribadendo comunque la propria convinzione personale: “Credo nell’innocenza del mio amico Andrea”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Andrea Sempio, residente a Garlasco, si confronta pubblicamente sulla sua situazione, esprimendo paura di essere ingiustamente coinvolto in un procedimento penale.

