Dubai e Abu Dhabi continuano a crescere a ritmo sostenuto, attirando investimenti e progetti che sembrano usciti da mille e una notte. Le due città si sviluppano rapidamente, tra musei spettacolari e nuove aree costiere, trasformando il panorama urbano e attirando l’attenzione di chi cerca opportunità di investimento nel Medio Oriente.

Gli spiriti ruggenti del futuro si danno convegno, ormai da anni, negli Emirati Arabi Uniti. Dubai, la capitale Abu Dhabi con i suoi spettacolari musei, l’emirato costiero Umm Al Quwain raccolto intorno all’isola di Siniya crescono a velocità impressionante. Scalano il cielo con grattacieli sempre più audaci, conquistano con isole artificiali aree del Golfo Persico (qui lo chiamano Arabico, per onor di patria), trasformano zone desertiche in destinazioni verdi. Tutto a misure ciclopiche. Per dire, la nostra Milano con relativo skyline di vetro e cemento pare un giocattolino, rispetto a ciò che nasce dal nulla, grazie a febbrili lavori che non si fermano neppure di notte, nelle nuove addizioni urbane di Dubai e dintorni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Investimenti da mille e una notte

