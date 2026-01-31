inverno instabile tra correnti calde e freddo atlantico clima in costante mutamento

L’inverno italiano si conferma ancora una volta caratterizzato da un tempo instabile. Correnti calde dall’Atlantico si alternano a improvvisi colpi di freddo, creando giornate variabili e senza una vera stabilità. Le temperature oscillano, e il clima cambia di ora in ora. Gli esperti avvertono che questa situazione potrebbe durare ancora qualche settimana.

L’inverno si trascina con un’alternanza instabile tra correnti miti provenienti dall’Atlantico e brevi affondi di aria fredda che non riescono a stabilizzarsi. Il fenomeno, in corso da diverse settimane, si è consolidato in un flusso zonale persistente che mantiene l’Europa occidentale e l’Italia sotto l’influenza di sistemi perturbati che si succedono con regolarità. Nonostante il calendario segni la seconda metà del periodo invernale, non si registrano segnali di svolta significativa nella circolazione atmosferica. I modelli previsionali più affidabili indicano che questa configurazione potrebbe protrarsi almeno fino a metà febbraio, senza che si manifesti un’effettiva espansione di un’alta pressione stabile sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Quest’anno l’inverno in Italia si sta comportando in modo imprevedibile.

Questa settimana l’Italia si trova sotto l’influenza di nuove perturbazioni atlantiche, che portano piogge diffuse e, in alcune zone, neve a quote basse.

