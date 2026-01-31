Intervista al cardinale Don Mimmo Battaglia | Il dominio della barbarie avanza quando dimentichiamo i nomi delle persone

L’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, torna a parlare delle sfide che la città affronta ogni giorno. In un’intervista, il cardinale mette in guardia dal rischio di dimenticare le persone e di lasciarsi sopraffare dalla barbarie. Racconta come Napoli stia crescendo in modo diseguale, tra quartieri che cambiano e altri che restano ai margini. La Chiesa, dice, deve essere presente nelle contraddizioni del presente, anche fuori dai confini italiani, come a Gaza. Battaglia invita a ricordare sempre i nomi delle persone, perché è lì che si combatte

Intervista a Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, tra città che crescono a velocità diverse, marginalità ignorate e una Chiesa chiamata a stare dentro le contraddizioni del presente, da Napoli a Gaza.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Battaglia Napoli Celebrazione Ecumenica della Parola con il cardinale don Mimmo Battaglia Il 25 gennaio 2026 alle ore 18, presso la Cattedrale di Napoli, si svolgerà la Celebrazione Ecumenica della Parola con il cardinale don Mimmo Battaglia. L’omelia del cardinale Battaglia per l’Immacolata: “Politica vera è responsabilità, non potere” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Battaglia Napoli Argomenti discussi: Intervista al cardinale Don Mimmo Battaglia: Il dominio della barbarie avanza quando dimentichiamo i nomi delle persone; Il modello Roma dopo il Giubileo. Intervista al cardinale Baldo Reina - In Terris; Salesiani, sabato e domenica è la festa di don Bosco; David Grossman riceve il premio Pellegrini di Pace e interviene al Premio Napoli. Intervista al cardinale Don Mimmo Battaglia: Il dominio della barbarie avanza quando dimentichiamo i nomi delle personeIntervista a Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, tra città che crescono a velocità diverse, marginalità ignorate e una Chiesa chiamata a stare ... fanpage.it David Grossman riceve il Premio Internazionale “Pellegrini di Pace” promosso dall’Arcidiocesi di Napoli e dall’Arciconfraternita dei Pellegrini Domenica 1 febbraio ore 17.30 Chiesa di San Giovanni Maggiore Dialogo tra lo scrittore e il Cardinale don Mimmo B - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.