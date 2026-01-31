Intervento Aifa su farmaco per autismo in Abruzzo solleva interrogativi tra pazienti e famiglie

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha annunciato alcune novità sul farmaco usato per trattare l’autismo in Abruzzo. La notizia ha fatto preoccupare molte famiglie e pazienti, che temono cambiamenti nelle terapie o possibilità di accesso diverse. La situazione resta in evoluzione e ancora non sono chiare tutte le conseguenze di questa decisione.

Un intervento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) sul farmaco utilizzato per il trattamento del disturbo dello spettro autistico ha scatenato preoccupazione tra pazienti e famiglie in Abruzzo. Il provvedimento, preso a seguito di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio, ha portato all'annuncio che il farmaco, disponibile in alcune regioni, non sarà più reperibile in tutta Italia, compresa l'Abruzzo, per motivi legati alla valutazione dei benefici rispetto ai rischi. La decisione, presa in via definitiva e senza possibilità di ricorso immediato, ha colto di sorpresa le famiglie che da anni lo utilizzavano con successo per migliorare la qualità della vita dei loro figli.

