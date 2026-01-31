Interventi in condizioni estreme e di tipo artico | così 200 carabinieri si preparano alle emergenze

Roma si prepara a rispondere alle emergenze più estreme. In vista di possibili condizioni artiche, 200 carabinieri si stanno allenando con elicotteri AW11, motoslitte e unità cinofile specializzate. Usano anche il toboga e i dispositivi 'Arvà' per trasportare i feriti in situazioni di grande difficoltà. La vigilanza è alta, pronta a intervenire se le condizioni peggiorano.

Roma, 31 gennaio 2026 – Azioni di soccorso in estrema emergenza con elicotteri AW11, nuclei specializzati nell'intervento anche con unità cinofile antivalanga, operatori in motoslitta e toboga per trasportare i feriti rilevati attraverso i dispositivi 'Arvà. Il Reparto Intervento Montano del 7° Reggimento carabinieri Trentino Alto Adige ha dato vita tra il 28 e il 31 gennaio a Selva Val Gardena perfettamente innevata, dove ha sede il Centro carabinieri addestramento sportivo, dell'Arma 1814 Ski Challenge", la manifestazione che, alla seconda edizione, ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell'Arma anche in una occasione sportiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Interventi in condizioni estreme e di tipo artico: così 200 carabinieri si preparano alle emergenze Approfondimenti su Carabinieri Emergenze Sono a favore della leva obbligatoria e di un esercito europeo: così si risponde meglio alle emergenze Animali in condizioni estreme a Guiglia: salvati due cani e un gatto grazie alle guardie zoofile Oipa Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Carabinieri Emergenze Argomenti discussi: Ciclone Harry | Unife sul campo in Sardegna per monitorare l’impatto sulle coste; Tennis, Alcaraz e il caso dei crampi a Melbourne: l'esperto spiega perché l'intervento medico era necessario; Maltempo, Salvini segue gli effetti sulle infrastrutture: appelli urgenti per interventi straordinari; Disagi causati dal ciclone Harry: 700 interventi da parte dei Vigili del fuoco | Fotogallery. Interventi in condizioni estreme e di tipo artico: così 200 carabinieri si preparano alle emergenzeSfide sulla neve e soccorsi d’emergenza: ‘Arma 1814 Ski Challenge’, la più complessa esercitazione alpina dei carabinieri diventa anche occasione sportiva ... quotidiano.net Condizioni meteo estreme, traffico deviato sulla SS195 SulcitanaRimane chiuso il tratto della Statale 195 Sulcitana tra Cagliari e Capoterra per consentire ai tecnici Anas di completare le ispezioni e valutare i danni provocati dalla violenta mareggiata del cicl ... vistanet.it In via Pavia si sta procedendo alla risoluzione delle criticità segnalate, con interventi mirati finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla piena fruibilità della strada. Un ringraziamento va all’ ABC, che ha operato con efficienza e tempestività, c facebook . @Udinese_1896 | Intervento al legamento crociato per Zanoli: le sue condizioni x.com

