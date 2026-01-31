Inter si muove anche il centrocampo | Frattesi in uscita idea Jones

L’Inter si muove anche a centrocampo. Dopo aver lavorato sulla fascia destra, i nerazzurri ora puntano a rinforzare la zona centrale. Davide Frattesi potrebbe lasciare Milano, e in Inghilterra si fanno già i primi nomi per sostituirlo, tra cui quello di Jones. La società è al lavoro per sistemare la rosa e rispondere alle esigenze di mercato.

Il fronte mercato dell’ Inter si è allargato all’improvviso. Se fino a poche ore fa l’attenzione era concentrata sulla corsia destra, ora i nerazzurri devono intervenire anche a centrocampo: Davide Frattesi è in uscita e la sua partenza potrebbe innescare un incastro immediato con l’Inghilterra. Frattesi-Nottingham Forest, trattativa avviata. La pista è concreta e già ben indirizzata. Frattesi ha aperto alla destinazione e il Nottingham Forest è pronto ad accoglierlo, sulla scia di Lorenzo Lucca. Tra i club si lavora a un prestito con diritto di riscatto, formula che ha trovato terreno fertile e che potrebbe chiudersi in tempi brevi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

L’Inter sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ha messo gli occhi su Curtis Jones del Liverpool.

Questa mattina si è aperta una nuova pagina di calciomercato per l’Inter.

Affondo Nottingham per Frattesi, l’offerta all’Inter: un top club si muove per Dumfries | CMPotrebbe essere in Premier il futuro prossimo di Davide Frattesi. Dopo i nuovi contatti il Nottingham è passato all’attacco: come raccolto da Calciomercato.it, il club inglese ha proposto all’Inter un ... calciomercato.it

Di Marzio: L'Inter allaccia i contatti per Curtis del Liverpool, il suo arrivo libererebbe FrattesiL'Inter si muove per rinforzare il centrocampo, in previsione della possibile uscita di Davide Frattesi. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito internet, cè un nome nuovo per l’Inter, ... tuttojuve.com

Il Nottingham Forest si muove per Frattesi e ha preannunciato una proposta ufficiale da almeno 30 milioni, bonus in più o in meno. Dipenderà dalla formula, ma c'è comunque apertura a parlarne da parte dell'Inter. - Alfredo Pedullà - facebook.com facebook

Romano rassicura i nerazzurri: "Sirene inglesi Non c'è offerta che tenga: Pio #Esposito non si muove dall' #Inter" x.com