A pochi giorni dalla chiusura del mercato di gennaio, l’Inter lavora per cambiare il centrocampo. Il club non ha ancora preso rinforzi e aspetta ancora novità, mentre si pensa a come sostituire Frattesi, che sembra sempre più vicino a lasciare Milano. La mediana nerazzurra potrebbe cambiare volto nel rush finale, ma al momento tutto resta ancora in bilico.

Il nazionale azzurro resta in uscita: come potrebbe cambiare la mediana di Chivu nel rush finale del mercato C’è fermento in casa Inter a pochi giorni dal gong del mercato di gennaio, con il club nerazzurro che al momento non ha consegnato nessun volto nuovo al tecnico Chivu. Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it I vicecampioni d’Europa stanno sempre valutando la possibilità di rinforzare la corsia destra, in attesa del rientro (tra metà e fine febbraio) di Dumfries. Diaby rimane l’obiettivo in cima alla lista di Ausilio (con Norton Cuffy come alternativa) ma nonostante l’intesa con il francese, l’ Al-Ittihad non apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, restyling a centrocampo: doppio colpo con l’addio di Frattesi

Approfondimenti su Inter Frank

Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato dell'Inter.

Sul fronte del calciomercato dell’Inter emergono indiscrezioni riguardo a due possibili acquisti, con un possibile coinvolgimento di Chivu e un intreccio con Frattesi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Inter Frank

Argomenti discussi: Ritorno di fiamma per Atta: piace anche Joao Gomes per il centrocampo.

Juventus e Inter pensano a Ruben Neves come rinforzo di centrocampoSecondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall’Inghilterra, anche la Serie A torna a incrociare il futuro di Ruben Neves. Il centrocampista portoghese, attualmente in forza ... it.blastingnews.com

Comolli al bivio di mercatoPer arrivare alla meta concordata, dicevamo, Comolli ora dovrà scegliere quale percorso intraprendere: se optare per l’autostrada - la via più semplice -, accollandosi i costi del pedaggio; o, ... tuttosport.com

Restyling Inter sulla fascia destra. @calciomercatoit x.com

Via libera dell’Ufficio ricostruzione al progetto per il restyling. Castelli: "Intervento complessivo per restituire piena sicurezza". . - facebook.com facebook