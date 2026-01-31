Inter piano Jones se parte Frattesi | incastri in Premier

L’Inter si muove subito sul mercato in caso di addio di Davide Frattesi. I nerazzurri hanno già pronto il piano B, che punta su Curtis Jones del Liverpool. Le trattative con il centrocampista inglese sono in corso e l’accordo di massima sembra esserci. Ora, i nerazzurri attendono solo di capire se Frattesi lascerà davvero Milano, per decidere se mettere in atto il trasferimento.

L’ Inter ha già pronto il piano B in caso di uscita di Davide Frattesi. Il nome cerchiato è Curtis Jones, centrocampista del Liverpool: i nerazzurri avrebbero un’intesa di massima con il giocatore, alla ricerca di maggiore continuità dopo una stagione con spazio ridotto sotto la gestione di Arne Slot. Il nodo resta il club inglese, che non ha ancora aperto alla cessione. L’eventuale operazione è impostata su prestito con diritto di riscatto a 40 milioni, ma tutto dipende dalla decisione di Frattesi, ancora indeciso se accettare la proposta del Nottingham Forest. Sul tavolo c’è stato anche un tentativo della Lazio per Frattesi, 25 milioni, cifra ritenuta insufficiente dall’Inter e respinta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Se Davide Frattesi dovesse partire dall’Inter, i nerazzurri hanno già individuato un possibile sostituto tra le alternative interne.

