Domani l’Inter affronta la Cremonese in trasferta, ma l’allenatore Chivu dovrà fare a meno di quattro giocatori. Durante la rifinitura ad Appiano Gentile, si è palesata un’assenza dell’ultimo momento, complicando i piani del tecnico nerazzurro. La capolista, che punta a mantenere il primato, si prepara con qualche incertezza in più in vista della sfida.

La capolista impegnata domani a Cremona: c’è un’assenza dell’ultima ora per il tecnico nerazzurro Rifinitura per l’Inter ad Appiano Gentile in vista della trasferta di domani pomeriggio in campionato contro la Cremonese. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it C’è una defezione dell’ultima ora per Chivu: Carlos Augusto è alle prese con un leggero affaticamento muscolare e anche a scopo precauzionale non sarà convocato. L’ex Monza era il favorito per rilevare Dimarco sulla sinistra nelle rotazioni del tecnico rumeno, con il canterano quindi che sarà chiamato agli straordinari nella sfida di Cremona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, nuovo stop: quattro assenti per Chivu con la Cremonese

Approfondimenti su Inter Cremonese

Segui le ultime notizie in tempo reale sull'Inter con il nostro aggiornamento live.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Cremonese

Argomenti discussi: Cerimonia apertura Olimpiadi a San Siro: stop al calcio. Ecco quando Inter e Milan torneranno al Meazza; San Siro, da oggi è stop olimpico: ecco quando Inter e Milan torneranno al Meazza; Inter, pazza rimonta per la fuga: il Pisa spaventa San Siro, poi ne prende 6; L’inter scherza contro un Cagliari senza coraggio: 4-0 a San Siro.

Zanetti: L'Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. L'importante è che sia sempre a San SiroJavier Zanetti è ormai da tempo vicepresidente dell'Inter e, dopo aver conosciuto alla perfezione le dinamiche di campo, avendo vestito per. m.tuttomercatoweb.com

Di Marzio: “Inter chiara: o Jones o Frattesi resta! Ma stamattina è nato un nuovo scoglio” - facebook.com facebook

UFFICIALE - #Cremonese, nuovo rinforzo prima dell' #Inter: dal #Lecce arriva #Maleh x.com