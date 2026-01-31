L’Inter ha deciso di fermarsi sul mercato. Due trattative importanti, quelle per Diaby e Jones, si sono improvvisamente bloccate. La società ora si concentra su Frattesi, che sembra l’unico obiettivo ancora in corsa. La finestra si chiude in fretta, e i nerazzurri devono fare i conti con questa frenata improvvisa.

L’ Inter si ritrova improvvisamente a dover ripensare il proprio finale di mercato, dopo che due operazioni considerate in fase avanzata si sono arenate quasi in contemporanea. A meno di tre giorni dalla chiusura della sessione invernale, i nerazzurri devono registrare lo stop definitivo alla trattativa per Moussa Diaby e il brusco rallentamento del dossier legato a Curtis Jones, con conseguenze dirette anche sul futuro di Davide Frattesi. Il primo fronte a chiudersi è quello dell’esterno offensivo francese. Diaby resterà all’Al-Ittihad, con il club saudita che ha respinto la proposta dell’Inter basata su un prestito con opzione di riscatto fissata a 28 milioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, doppio stop sul mercato: saltano Diaby e Jones, Frattesi ora resta

Approfondimenti su Inter Mercato

L’Inter lavora ancora sul fronte mercato, cercando di spingere per l’acquisto di Jones.

L’Inter potrebbe fare un grande cambio a centrocampo nelle ultime ore di mercato.

Ultime notizie su Inter Mercato

