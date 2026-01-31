Instabilità climatica in arrivo | il Vortice Polare minaccia condizioni estreme fino a metà marzo

L’Italia si prepara a un’ondata di maltempo. Le previsioni parlano di condizioni estreme, soprattutto al Nord e nelle zone centrali, nei prossimi giorni. Il Vortice Polare si trova in un momento di forte instabilità, e le temperature potrebbero scendere di nuovo, portando pioggia, neve e venti intensi. Le autorità invitano a prestare attenzione agli aggiornamenti e a mettere in sicurezza le proprie case.

Un’instabilità climatica di ampia portata potrebbe caratterizzare il Nord e l’Italia centrale nei prossimi giorni, con il Vortice Polare che si trova in una fase di forte instabilità. Le ultime analisi dei modelli meteorologici indicano che il sistema ciclonico polare, solitamente confinato alle alte latitudini, sta mostrando segni di debolezza e irregolarità, con spostamenti imprevedibili delle masse d’aria fredde. Questa situazione, che potrebbe protrarsi fino a metà marzo, potrebbe portare a bruschi cambiamenti del tempo, con venti forti, precipitazioni abbondanti e temperature che oscillano drasticamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

