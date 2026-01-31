Lorenzo Insigne non tornerà a giocare con il Napoli. Dopo settimane di voci e trattative, l’attaccante ha deciso di non riprendere la maglia azzurra. La possibilità di un ritorno si era fatta più concreta, ma alla fine ha prevalso la decisione di restare lontano. I tifosi devono ormai rassegnarsi: il capitano resterà lontano dalla sua squadra di sempre.

"> Alla fine non ci sarà nessun ritorno romantico in azzurro. Lorenzo Insigne non vestirà di nuovo la maglia del Napoli, nonostante una possibilità concreta si fosse aperta nelle scorse settimane. L’ex capitano della SSC Napoli ha atteso, ha valutato, ma la chiamata non è mai arrivata. E così la scelta è stata un’altra: Pescara, il luogo dove tutto ebbe inizio. A svelare il retroscena è Andrea D’Amico, agente dell’attaccante di Frattamaggiore, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Parole che chiariscono definitivamente la posizione del giocatore e il peso emotivo della decisione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Insigne-Napoli: il retroscena

