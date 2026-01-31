Insegnare religione oggi a partire dall’esperienza di Nuovi Orizzonti Lettera

Oggi gli insegnanti di religione si confrontano con nuove sfide nelle scuole toscane. Simone Billeci racconta come, in un contesto in continuo cambiamento, insegnare religione significhi affrontare ogni giorno una realtà fatta di domande, dubbi e speranze. La strada è quella di un dialogo diretto con gli studenti, cercando di rendere le materie più vicine alla loro vita.

Inviato da Simone Billeci – Essere insegnante di religione cattolica oggi, in una scuola secondaria di secondo grado della Toscana, significa vivere quotidianamente su una soglia. Non una soglia da presidiare per difendere un’identità, ma un luogo di passaggio, di incontro, talvolta di attrito, tra la tradizione cristiana e le domande radicali che abitano la vita degli studenti. In aula non arrivano più, se mai sono arrivati, interrogativi astratti su Dio o sulla dottrina, ma questioni brucianti che toccano il senso dell’esistenza: perché vivere, come affrontare il dolore, che valore hanno le relazioni, che futuro è ancora pensabile in un mondo percepito come fragile e instabile.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Nuovi Orizzonti

L'ora di religione a scuola rappresenta un'opportunità per riflettere sui valori culturali e morali della società.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Leggi su Tgr Abruzzo Confindustria Abruzzo accelera sulla digitalizzazione Nuovi orizzonti digitali per le imprese: l’Abruzzo Medio Adriatico lancia la piattaforma DAS - facebook.com facebook

Nuovi orizzonti, nuove lingue: l'arabo può essere il tuo prossimo passo. Il Centro Linguistico Internazionale e Certificazioni della #LUMSA propone corsi di lingua araba in partenza da febbraio rivolti alla comunità accademica ed esterni interessati ad avvicinar x.com