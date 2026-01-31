Iniziativa ' Oggi non si spaccia' Biondi Pd | Chi governa che protesta contro sé stesso

Il consigliere Biondi del Pd critica duramente le proteste contro lo spaccio di droga. Secondo lui, chi governa non può protestare contro se stesso e la sicurezza non si risolve con slogan o manifestazioni simboliche. La questione resta aperta, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare sul campo per contrastare il fenomeno.

Il consigliere comunale dem commenta l'annuncio del Comitato Porta Fiorentina: "Parlare di 'apoliticità' in questo contesto significa prendere in giro i cittadini" "La sicurezza è una cosa seria. Troppo seria per essere ridotta a uno slogan o a una camminata simbolica. Per questo l'iniziativa 'Oggi non si spaccia', promossa a Porta Fiorentina, solleva più di una perplessità: non perché i problemi di sicurezza vengano evocati, ma per l'uso strumentale che se ne fa e per l'evidente operazione politica mascherata da azione civica". Il consigliere comunale del Pd Marco Biondi interviene dopo l'annuncio da parte del Comitato Porta Fiorentina dell'iniziativa prevista il prossimo 9 febbraio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il leader del Pd, Barbagallo, dice che non si può pensare di commissariare la Sicilia per un decennio.

In occasione della commemorazione di Mattarella, Barbagallo (PD) ha sottolineato come la sua figura rappresenti un esempio di integrità per chi si occupa di amministrare la cosa pubblica.

