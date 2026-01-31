Inizia l’era Convest ai saluti Elliott Cardinale | Resto al Milan a lungo

Il Milan cambia volto. Ieri la società ha annunciato l’uscita di Elliott e l’arrivo di Comvest come nuovo azionista di maggioranza. La squadra ha anche confermato il rifinanziamento del prestito, che scadrà a dicembre 2024, con un importo di circa 489 milioni più gli interessi. Il cardinale, rappresentante del club, ha detto che resterà a lungo al Milan. La nuova gestione promette di aprire una fase diversa per i colori rossoneri.

Il dado è tratto: esce Elliott, entra Comvest, si apre una nuova era RedBird al Milan. I rossoneri, ieri, hanno infatti ufficializzato il rifinanziamento del prestito, ridotto a 489 milioni più gli interessi nel dicembre 2024. Il fondo di Paul Singer esce così di scena: in seguito al perfezionamento dell’operazione, infatti, "il managing partner di Elliott, Gordon Singer, e l’associate portfolio manager, Dominic Mitchell, lasceranno il CdA del Milan", mettono nero su bianco da via Aldo Rossi. Verrà convocato un nuovo CdA, con conseguente ingresso di due nuovi membri, non necessariamente legati a Convest, controllata dal colosso delle assicurazioni canadese Manulife. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inizia l’era Convest, ai saluti Elliott. Cardinale: "Resto al Milan a lungo" Approfondimenti su Elliott Convest Cardinale chiude l’era Elliott nel Milan (ma il management operativo rimane lo stesso) Gerry Cardinale ha concluso la ristrutturazione del prestito che nel 2022 aveva finanziato l’acquisto del Milan, chiudendo così l’era Elliott. Cardinale è vicino a ripagare Elliott. Un manager del tennis può prendersi il Milan Cardinale si avvicina a restituire il prestito di oltre 500 milioni di dollari a Elliott, con l’obiettivo di acquisire il Milan. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Elliott Convest Inizia l’era Convest, ai saluti Elliott. Cardinale: Resto al Milan a lungoIl dado è tratto: esce Elliott, entra Comvest, si apre una nuova era RedBird al Milan. I rossoneri, ieri, hanno infatti ufficializzato il rifinanziamento del prestito, ridotto a 489 milioni più gli in ... sport.quotidiano.net Milan–Kovacic, suggestione per giugno Il #Milan inizia a guardare con attenzione alla prossima stagione e tra i nomi valutati per rinforzare il centrocampo spunta quello di Mateo #Kovacic Il croato del #ManchesterCity è un profilo che la dirigenza ro - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.