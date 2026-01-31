Sul tema della sicurezza nelle scuole, Luigi Rocca, segretario della Uil Scuola, dice che gli ingressi sono controllati solo come ultima risorsa. La scuola cerca di tenere sotto controllo le situazioni, ma i problemi di violenza, armi e spaccio restano forti. Rocca spiega che i recenti episodi di violenza tra i giovani e il ritrovamento di sostanze stupefacenti dimostrano che le scuole devono affrontare le difficoltà di una società più problematica.

Sul tema della sicurezza nelle scuole interviene Luigi Rocca, segretario provinciale della Uil Scuola: "La circolare parte dalla consapevolezza che i recenti gravi atti di violenza tra i giovani, il rinvenimento di armi all’interno o nei pressi degli istituti, e la presenza di fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti evidenziano che la scuola risente delle dinamiche di disagio e illegalità della società". Per la Uil Scuola di Prato, però, la risposta deve essere culturale e non semplicemente repressiva: "Ogni scuola ha le sue peculiarità e va analizzata concretamente. Concordiamo sul definire metodi condivisi per la gestione delle segnalazioni e il coinvolgimento dei servizi competenti nei casi di fragilità o disagio giovanile, così da rafforzare l’azione preventiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ingressi controllati solo come ultima scelta"

Approfondimenti su Luigi Rocca

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Mistress storms in—wife discovers her husband cheating and collapses!

Ultime notizie su Luigi Rocca

Argomenti discussi: Ingressi controllati solo come ultima scelta; Israele riapre domenica il valico di Rafah ai pedoni; Carnevale di Civita Castellana blindato: massima sicurezza, ingressi controllati e restrizioni su negozi e alcol. Crescono le proteste.

CIVITA CASTELLANA – Cittadini e commercianti parlando già di "evento rovinato" dopo le ultime direttive #CarnevalediCivitaCastellanablindatomassimasicurezza #ingressicontrollatierestrizionisunegoziealcolCresconoleproteste - facebook.com facebook