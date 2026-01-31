inglesismi a 5 cerchi

La frase “Ci stiamo preparando a parlare tutti la stessa lingua” risuona come un promemoria degli spot televisivi che pubblicizzano le Olimpiadi di Milano-Cortina. Sono parole che riassumono il tentativo di unire gli italiani sotto un’unica grande passione sportiva, ma dietro le quinte si sente il fermento di chi si chiede come gestire gli inglesismi e le parole straniere che invadono il linguaggio quotidiano. La domanda resta aperta: riusciremo davvero a parlare la stessa lingua, o restiamo ancora divisi tra tradizione e

"Ci stiamo preparando a parlare tutti la stessa lingua." annunciava qualche tempo fa il finale di uno dei tanti spot passati sulle reti Rai per reclamizzare le Olimpiadi di Milano-Cortina. Scorrevano immagini e musica per aggiungere poco dopo: "la lingua dello sport.". In attesa delle gare, e nonostante l'idioma ufficiale del Cio sia in realtà francese, però pare proprio che, se non tutti, in tanti (tantissimi) quando si tratta dei Giochi ormai comunichino solo in inglese che è la lingua dello sport e quindi più che comprensibile per farsi capire con atleti, delegazioni, staff. Un po' meno invece nella comunicazione quotidiana delle nostre normali relazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

