Infortunio Di Lorenzo due nomi per sostituirlo | Romano anticipa le mosse del Napoli

Il Napoli ha battuto la Fiorentina 2-1, ma la vittoria è passata in secondo piano a causa dell’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Il difensore si è fatto male durante la partita e le sue condizioni sembrano serie. Il club ora pensa a trovare subito un sostituto, con Romano che già anticipa le mosse per rimpiazzarlo. La squadra si prepara a gestire questa emergenza, mentre i tifosi si interrogano sulle conseguenze di questa perdita.

Il Napoli ha vinto per 2-1 contro la Fiorentina, ma la partita porta anche una notizia fortemente negativa come il grave infortunio accorso a Giovanni Di Lorenzo. Con un video sul suo canale Youtube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha provato ad anticipare come cambieranno le mosse nel mercato di gennaio dopo questo stop: occhio ad un possibile inserimento per Norton-Cuffy o Holm. Napoli, occhi su Holm e Norton-Cuffy. In un video sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano si esprime così sulle possibili evoluzioni nel mercato del Napoli dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo: “La situazione è molto fresca, il Napoli si prenderà i suoi tempi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Approfondimenti su Di Lorenzo Napoli

Il Napoli si prepara a sostituire Di Lorenzo, che si è infortunato durante l’ultima partita.

Durante la partita tra Napoli e Fiorentina, Giovanni Di Lorenzo si è infortunato e ha lasciato il campo tra le preoccupazioni di tutti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Di Lorenzo Napoli

Argomenti discussi: Musetti: 'Forse il problema è l'adduttore, perdere così è doloroso'; Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato; Capitano tutte a Lorenzo Musetti?; Che cosa è successo a Lorenzo Musetti: la semifinale degli Australian Open sfuma sul più bello.

Napoli-Fiorentina, infortunio per Di Lorenzo: esce in barellaPiove sul bagnato in casa Napoli. Su una doppia occasione per la Fiorentina al 26esimo minuto due problemi per gli azzurri: prima Meret, che si rialza dopo pochi secondi, poi ... ilmattino.it

Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la FiorentinaGrave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Oggi, sabato 31 gennaio, il terzino del Napoli è uscito in barella durante il primo tempo della sfida contro la Fiorentina, valida per la 23esima giornata di ... adnkronos.com

Zio Lello (@paolocerrone7) ha un messaggio per Giovanni Di Lorenzo dopo il brutto infortunio di oggi Riprenditi presto, capitano! : @sal_amoroso #SSCNapoli #TifosiNapoli #DiLorenzo - facebook.com facebook

Antonio #Conte: “Sono troppo inca**ato per Di Lorenzo.” Al termine di #Napoli- #Fiorentina, Antonio Conte ha commentato l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo ed ha criticato il sistema calcio. x.com