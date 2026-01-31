Indonesia landslide death toll rises to 49 agency says
Aumenta il bilancio delle vittime in Indonesia. La frana in West Java ha causato la morte di 49 persone, secondo quanto riferisce oggi l’agenzia di soccorso Basarnas. I soccorritori continuano a cercare eventuali dispersi tra le macerie, mentre le autorità affrontano le conseguenze di questa tragedia naturale.
JAKARTA, Jan 31 (Reuters) - The death toll from a landslide a week ago in Indonesia’s West Java province has risen to 49, the country’s main rescue agency Basarnas said on Saturday, with 15 still missing. Twenty-three soldiers were also killed while conducting border patrol training, the navy said on Tuesday. The January 24 landslide that hit Pasir Langu village in the Bandung Barat was triggered by heavy rains. The landslide followed cyclone-induced floods and landslides on the island of Sumatra late last year that killed 1,200 people and displaced over one million residents. The rescue agency extended the emergency response period for seven days to February 6. 🔗 Leggi su Internazionale.it
