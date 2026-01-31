Incontro mensile sul futuro dell’automobilismo | accordo tra sindacati e governo regionale

A Torino, i sindacati del settore metalmeccanico e il governo regionale si incontrano di nuovo per parlare di crisi nell’industria automobilistica. Questa volta, hanno deciso di incontrarsi ogni mese al Santo Volto, per discutere insieme le soluzioni possibili. È il primo passo di un percorso che mira a trovare risposte concrete ai problemi di un settore in difficoltà.

A Torino, in un incontro tenutosi al Santo Volto, i principali sindacati del settore metalmeccanico hanno annunciato l’avvio di una serie di riunioni mensili con il governo regionale per affrontare la crisi che sta colpendo l’industria automobilistica. L’iniziativa, frutto di un’intesa raggiunta con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e con il sindaco della città, Stefano Lo Russo, punta a creare un dialogo costante tra i rappresentanti dei lavoratori, le istituzioni e le imprese. L’obiettivo è non solo monitorare l’evoluzione del settore, ma anche elaborare risposte strategiche in tempo reale, in un momento di profonda trasformazione legata alla transizione energetica e all’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

